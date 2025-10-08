Ravezzani, noto giornalista, ha attaccato duramente Chinè dopo la decisione di archiviare il caso plusvalenze del Napoli: le dichiarazioni. La decisione del Procuratore federale Giuseppe Chiné di non riaprire il fascicolo sul Napoli in merito alle presunte plusvalenze fittizie legate all’operazione Osimhen ha scatenato una dura reazione nel panorama giornalistico. Tra le voci più critiche e dirette c’è quella di Fabio Ravezzani, che ha messo in discussione l’operato della giustizia sportiva e la disparità di trattamento rispetto al caso che ha coinvolto la Juventus. Il giornalista ha puntato il dito in particolare contro chi, in passato, aveva “affondato il coltello” contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani duro con Chinè: «A questo punto dovrebbe dimettersi e chiarire perchè solo la Juve ha pagato per…»