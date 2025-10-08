Ravenna in Consiglio comunale respinta la mozione sulla gestione dell’ex centro sociale Spartaco

Nella seduta di ieri, martedì 7 ottobre, il Consiglio comunale ha respinto la mozione "Gestione e futuro utilizzo dell'immobile comunale sito in via Chiavica Romea 88 (ex centro sociale Spartaco)", presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi, con 9 voti favorevoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

