Ravenna in Consiglio comunale respinta la mozione sulla gestione dell’ex centro sociale Spartaco
Nella seduta di ieri, martedì 7 ottobre, il Consiglio comunale ha respinto la mozione "Gestione e futuro utilizzo dell'immobile comunale sito in via Chiavica Romea 88 (ex centro sociale Spartaco)", presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi, con 9 voti favorevoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il consiglio ha approvato i bilanci delle società partecipate: da Ravenna Holding 13,6 milioni al Comune
Si riunisce martedì 7 ottobre il Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori - Domani, martedì 7 ottobre, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e ... ravennanotizie.it scrive
Consiglio comunale di Ravenna: si è parlato delle colonne di Piazza del Popolo e di area attorno a Bricoman a Fornace - Nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Ravenna di martedì 30 settembre (per chi volesse vederla https://ravenna. Da ravennanotizie.it