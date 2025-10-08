Ravenna debutto vincente Pareggio per il Massa

Debutto vincente in serie A1 maschile per il Circolo Tennis Dario Zavaglia di Ravenna che, domenica scorsa, ha battuto 4-2 il Tennis Comunali Vicenza. Artefici del successo ravennate sono Carlo Alberto Caniato (n. 470 nella classifica Atp) e Luigi Valletta, tennisti del vivaio del circolo, e il bosniaco Nerman Fatic (n. 230) con una consolidata esperienza internazionale alle spalle. Nel dettaglio, Caniato ha battuto in due set Gabriele Bosio 7-6, 6-4, Fatic ha superato 6-3 6-4 Andrea Picchione, mentre il 18enne Valletta 7-6 1-6 6-4 Giovanni Peruffo. In doppio, Caniato e Fatic hanno poi vinto anche la sfida con PicchioneBattiston al super tiebreak 2-6 6-1 10-6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

