Ravenna aderisce alla Marcia della pace di Assisi L' assessora | Costruiamo un mondo senza guerre

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ravenna ha aderito alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, che si svolgerà domenica 12 ottobre, dove sarà rappresentato dall’assessora alla Pace Hiba Alif. La Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, che si snoda tra le due città per 25 chilometri, è una delle più grandi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ravenna - aderisce

