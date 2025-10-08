Rassegna teatrale all’Auditorium

L’Auditorium Ferrari, proprio mentre si sta ancora svolgendo la rassegna ‘Maranello Incontra’, presenta la rassegna teatrale per la stagione ‘2526’: dal 18 novembre 2025 all’8 aprile 2026, sette spettacoli animeranno la città in una eterogenea commistione di linguaggi e forme artistiche. Si tratta dell’ottava edizione nella quale l’Amministrazione maranellese e ‘Ater Fondazione’ collaborano per mettere in piedi il palinsesto. Si comincia tra poco più di un mese con un originale spettacolo a metà tra prosa e musica che rende omaggio a Domenico Modugno, ‘Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità’; il secondo appuntamento vedrà invece protagonista l’attore Alessandro Haber con ‘Volevo essere Marlon Brando’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

