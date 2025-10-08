Rapporto Caritas su politiche contro povertà Il commento di don Marco Pagniello

La Caritas italiana pubblica il rapporto sulle politiche contro la povertà in Italia. Il commento del direttore della Caritas don Marco Pagniello Intervista di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rapporto Caritas su politiche contro povertà. Il commento di don Marco Pagniello

Rapporto Caritas sulla povertà, cresce del 4 per cento la domanda di aiuto in Toscana

@CaritasItaliana e Fondazione Migrantes presentano il XXXIV RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS-MIGRANTES Martedì #14ottobre 2025 a Roma. #Savethedate Il programma - X Vai su X

In occasione del #Giubileo dei #migranti, Interris.it ha intervistato Manuela De Marco, Responsabile Redazione Rapporto Immigrazione per Caritas Italiana - facebook.com Vai su Facebook

Caritas contro il governo: “La lotta alla povertà piegata alla natalità. Troppi discriminati” - Nel Rapporto sulle politiche bocciati Adi e Sfl: beneficiari dimezzati, esclusioni in aumento, importi insufficienti. Lo riporta repubblica.it

Povertà in Italia: Caritas, “-40% di stranieri hanno avuto accesso all’Assegno di inclusione, penalizzate le famiglie numerose” - Il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno unico di inclusione nel 2024 ha colpito duramente le famiglie straniere: - Riporta agensir.it