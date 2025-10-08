Rapporto Caritas su politiche contro povertà Il commento di don Marco Pagniello

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Caritas italiana pubblica il rapporto sulle politiche contro la povertà in Italia. Il commento del direttore della Caritas don Marco Pagniello Intervista di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

