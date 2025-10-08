Rapinò coppia di turisti e un ragazzo nella stessa notte minorenne nei guai

Un ragazzo di 15 anni, residente a Mercato San Severino, finisce a processo per due rapine. Gli episodi risalgono a luglio scorso, quando il giovane - insieme a un maggiorenne - rapinò una coppia di turisti a Vietri (la borsa di una ragazza) e la bicicletta a un giovane, a Nocera Inferiore.Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: rapin - coppia

Momenti di terrore per una coppia di coniugi di 79 e 77 anni, vittime di una rapina nella propria abitazione - facebook.com Vai su Facebook

Salento, rapina in casa di una coppia: malviventi armati fanno irruzione e rubano denaro e gioielli - X Vai su X

Turisti ebrei aggrediti a Venezia con minacce e schiaffi - Una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free ... Scrive tgcom24.mediaset.it

Venezia, coppia di turisti ebrei aggredita in Strada Nova. La donna ferita da una scheggia di vetro - L’8 settembre, poco dopo mezzanotte, un cittadino americano e la moglie israeliana sono stati aggrediti in Strada ... rainews.it scrive