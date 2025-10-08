IL CASO. Indossavano travestimenti e minacciavano con taglierini. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno svelato il doppio colpo tra Scanzorosciate e Valeggio sul Mincio, nel Veronese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rapine con maschere da anziani: due arresti