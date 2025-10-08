Rapine con maschere da anziani | due arresti

Ecodibergamo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Indossavano travestimenti e minacciavano con taglierini. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno svelato il doppio colpo tra Scanzorosciate e Valeggio sul Mincio, nel Veronese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

rapine con maschere da anziani due arresti

© Ecodibergamo.it - Rapine con maschere da anziani: due arresti

In questa notizia si parla di: rapine - maschere

rapine maschere anziani dueRapine con maschere da anziani: due arresti - Indossavano travestimenti e minacciavano con taglierini. Riporta ecodibergamo.it

rapine maschere anziani dueRapinavano con la maschera da anziano, due arresti - Per questo due uomini di 49 e 66 anni, il primo residente a Telgate (Bergamo) e il secondo in Romania ma originario di ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rapine Maschere Anziani Due