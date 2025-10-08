Rapinava le donne in sosta in auto | arrestato pluripregiudicato

È stato arrestato e condotto in carcere un pluripregiudicato ritenuto gravemente indiziato di rapina e tentata rapina, in seguito a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica.Le indagini riguardano due episodi avvenuti nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: rapinava - donne

Rapinava donne in strada, preso il 24enne diventato l'incubo delle "signore": così aggrediva le vittime

Liratv. . “Truffa della rapina” due donne truffano un’anziana Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #finte #truffa #anziana #appartenenti #arma #carabiniere #rapina #donne #rione #petrosino #telefono #finto - facebook.com Vai su Facebook

Auto in sosta vietata, anche in Piazza Duomo: 40mila multe all'anno - Un luogo non certo immune al foglietto rosa lasciato sul parabrezza, come spiega il comandante della Polizia locale del capoluogo Antonio Orefice: «Zona monitorata con attenzione, tant’è che sono ... Secondo quotidianodipuglia.it

Rompono il finestrino di un’auto e cercano di rubare le valige, arrestate due donne: una è incinta - Stavano pattugliando la zona quando i militari in servizio hanno assistito a due donne che tentavano di rubare le valige all’interno di un auto in sosta. Lo riporta fanpage.it