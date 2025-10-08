rapinarono la banca mascherati da anziani 2 arresti

Sabato mattina, 4 ottobre, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bergamo su richiesta della Procura cittadina, nei confronti di un 49enne di Telgate e di un 66enne originario di Palazzolo sull’Oglio residente in Romania. L’indagine trae origine dalla rapina del 17 aprile 2025 a Scanzorosciate alla filiale della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio. Due uomini, travisati con maschere realistiche raffiguranti volti di anziani e armati di taglierini, si sono fatti consegnare il denaro in cassa e sono fuggiti su una Fiat Panda rubata, poi rinvenuta incendiata in via Fermi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

