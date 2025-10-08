Rangers Qualiano | Il Presidente Scamardella fa sognare i tifosi
Scamardella: «Siamo un gruppo unito e vincente, vogliamo regalare emozioni a chi ogni domenica riempie gli spalti». Il presidente suona la carica e promette battaglia in un girone di ferro.. Il campionato 2025?26 del Rangers Qualiano 1998 è scattato sotto i migliori auspici, abbiamo sentito il Presidente Gennaro Scamardella, che nelle scorse ore ha concesso una chiacchierata ricca di spunti sul presente e sul futuro della società. «Questo campionato è iniziato nel migliore dei modi — dichiara — abbiamo preso un girone di ferro ma allo stesso tempo stiamo dimostrando di poter dire la nostra. Sono fiducioso del gruppo e del mister Francesco Guerrera». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: rangers - qualiano
