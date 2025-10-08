Ramy i pm chiedono una nuova perizia
Il caso Ramy, il giovane morto lo scorso 24 novembre a seguito di un inseguimento durato 8 chilometri per le vie di Milano, deve essere riaperto. Ieri i pm meneghini
Ramy Elgaml, i pm chiedono una perizia cinematica al gip perché le consulenze di accusa, difesa e parte civile sono divergenti
Il caso Ramy non è chiuso. I pm chiedono una nuova perizia: "Vicenda delicata"
Nuova perizia per il caso Ramy, pm chiedono l'incidente probatorio
Sulla vicenda Ramy il giudice che ha condannato Fares, l'amico che guidava lo scooter, giudica l'inseguimento dei carabinieri un "dovere istituzionale". Dove sono coloro a sinistra che avevano accusato gli uomini in divisa? - facebook.com Vai su Facebook
