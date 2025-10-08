Ramy i pm chiedono una nuova perizia

Il caso Ramy, il giovane morto lo scorso 24 novembre a seguito di un inseguimento durato 8 chilometri per le vie di Milano, deve essere riaperto. Ieri i pm meneghini . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ramy Elgaml, i pm chiedono una perizia cinematica al gip perché le consulenze di accusa, difesa e parte civile sono divergenti

ramy pm chiedono nuovaIl caso Ramy non è chiuso. I pm chiedono una nuova perizia: "Vicenda delicata" - Vuole essere sicura che si arrivi a condanna prima di chiedere il processo per omicidio stradale sia per l'amico che guidava lo s ... Riporta msn.com

Nuova perizia per il caso Ramy, pm chiedono l'incidente probatorio - I magistrati hanno chiesto una nuova perizia per determinare cosa abbia innescato l'incidente costato la vittima a Ramy Elgaml ... Segnala milanotoday.it

