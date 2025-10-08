Raimondo Todaro torna in ospedale | il racconto chi gli è accanto

Raimondo Todaro è tornato a parlare di sé con la sincerità che lo contraddistingue. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il ballerino ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita, tra la fine del matrimonio con Francesca Tocca e la lotta contro una malattia che lo ha messo a dura prova. Con tono pacato ma deciso, Todaro ha commosso il pubblico raccontando i problemi di salute che lo hanno costretto a più interventi e controlli medici costanti. Durante l’intervista, la conduttrice ha affrontato l’argomento con tatto, chiedendogli conferma delle voci legate alla sua condizione. E Raimondo non si è tirato indietro: “In totale ho avuto quattro tumori all’intestino, di cui tre maligni, per cui sono stato operato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Raimondo Todaro torna in ospedale: il racconto, chi gli è accanto

