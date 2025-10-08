Raimondo Todaro e la foto in ospedale l'esito dei controlli dopo l'intervento per un tumore | Non ho niente

Raimondo Todaro si è sottoposto ad alcuni controlli dopo aver rimosso di recente due tumori. L'ex professore di Amici ha pubblicato una foto in ospedale e ha poi rassicurato i fan che si erano subito allarmati: "Non ho niente, vaffanc**o. Tutto apposto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

