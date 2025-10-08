Ragnoli condannata a 18 anni | ergastolo annullato per l' omicidio di Nuvolento
Raffaella Ragnoli è stata condannata a 18 anni di reclusione dalla Corte d’assise d’appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado annullando l’ergastolo precedentemente disposto. La decisione dei giudici è arrivata accogliendo la richiesta di concordato avanzata dai legali della donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
