Ragnedda tenta il suicidio in carcere

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha tentato di impiccarsi nella sua cella Emanuele Ragnedda, il re del vino reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna. A soccorrerlo nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Bancali a Sassari, allarmati da un altro detenuto che ha lanciato l’allarme. Il 41enne è stato trovato seduto a terra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ragnedda tenta il suicidio in carcere

© Lidentita.it - Ragnedda tenta il suicidio in carcere

In questa notizia si parla di: ragnedda - tenta

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda tenta di impiccarsi in cella: ricoverato

Omicidio di Cinzia Pinna, il killer Emanuele Ragnedda tenta il suicidio in carcere: ricoverato a Sassari

Femminicidio di Cinzia Pinna, l'imprenditore Emanuele Ragnedda tenta di togliersi la vita in cella

ragnedda tenta suicidio carcereOmicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria - Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. Da quotidiano.net

ragnedda tenta suicidio carcereEmanuele Ragnedda «ha tentato il suicidio in carcere»: il killer di Cinzia Pinna ora è in ospedale - Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di aver ucciso a Castelsardo Cinzia Pinna, è stato portato in ospedale in seguito ad alcuni gesti autolesionistici ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ragnedda Tenta Suicidio Carcere