Ragnedda tenta il suicidio in carcere

Ha tentato di impiccarsi nella sua cella Emanuele Ragnedda, il re del vino reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna. A soccorrerlo nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Bancali a Sassari, allarmati da un altro detenuto che ha lanciato l’allarme. Il 41enne è stato trovato seduto a terra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ragnedda tenta il suicidio in carcere

In questa notizia si parla di: ragnedda - tenta

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda tenta di impiccarsi in cella: ricoverato

Omicidio di Cinzia Pinna, il killer Emanuele Ragnedda tenta il suicidio in carcere: ricoverato a Sassari

Femminicidio di Cinzia Pinna, l'imprenditore Emanuele Ragnedda tenta di togliersi la vita in cella

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne arrestato dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, avrebbe tentato di impiccarsi in cella. L'uomo è stato trasferito in ospedale a Sassari. Ora si trov - facebook.com Vai su Facebook

L'imprenditore Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato suicidio. Reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa nel casolare della tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena. #ANSA - X Vai su X

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria - Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. Da quotidiano.net

Emanuele Ragnedda «ha tentato il suicidio in carcere»: il killer di Cinzia Pinna ora è in ospedale - Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di aver ucciso a Castelsardo Cinzia Pinna, è stato portato in ospedale in seguito ad alcuni gesti autolesionistici ... Si legge su msn.com