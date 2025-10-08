Ragazzino gira con 500 grammi di fumo nel box gli trovano 43kg di hashish
Addosso aveva alcuni panetti di hashish per un totale di 500 grammi, nel box di casa ne nascondeva altri 43 kg. Quando è stato scoperto ha cercato di sottrarsi al controllo aggredendo un poliziotto, ma per lui sono scattate le manette.Un ragazzo di 19 anni, cittadino romeno e già noto alle forze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
