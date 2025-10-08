Ragazza va a comprare la droga il suo pusher la picchia e poi violenta

Era andata in un bosco alla periferia di Rieti, nel cuore della notte, per acquistare droga dal suo fornitore abituale. Ma l’incontro con il giovane pusher si era trasformato in un incubo: questi, ubriaco, l’aveva aggredita, picchiata con calci e pugni e colpita con l’impugnatura di un machete. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Truffa del finto maresciallo, arrestato 58enne senzatetto che ricattava una ragazza: «Dammi i soldi o dico a tutti che hai comprato droga» - La polizia di Padova ha arrestato un 58enne senzatetto che, fingendosi "maresciallo", ha estorto 1. Si legge su ilgazzettino.it

Chi era Michele Noschese, il dj morto a Ibiza in circostanze poco chiare - Michele Noschese avrebbe assunto droghe, stando all'esame del medico legale, e sul suo corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di soffocamento ... tgcom24.mediaset.it scrive