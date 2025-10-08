Ragazza va a comprare la droga il suo pusher la picchia e poi violenta

Napolitoday.it | 8 ott 2025

Era andata in un bosco alla periferia di Rieti, nel cuore della notte, per acquistare droga dal suo fornitore abituale. Ma l’incontro con il giovane pusher si era trasformato in un incubo: questi, ubriaco, l’aveva aggredita, picchiata con calci e pugni e colpita con l’impugnatura di un machete. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

