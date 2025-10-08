Raffaella Ragnoli uccise il marito a tavola a coltellate | niente ergastolo ma 18 anni di carcere

Brescia 8 ottobre 2025 - Niente ergastolo pe r Raffaella Ragnoli che uccise a coltellate a tavola il marit o Romano Fagoni. La nuova condanna è di 18 anni di carcere. La decisione della Corte. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha infatti accolto la richiesta di concordato avanzata dal sostituto procuratore generale Domenico Chiaro e dalla difesa, riducendo la pena inflitta a Raffaella Ragnoli, 58 anni, d Nuvolento, condannata in primo grado all'ergastolo per l 'omicidio del marito Romano Fagoni avvenuto davanti al figlio 15enne il 28 gennaio del 2023. La nuova condanna è di 18 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

