Rafa Mir si aggrava la sua posizione dopo le accuse di violenza sessuale | Non sospetti ma indizi

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafa Mir dovrà rispondere alle domande degli inquirenti per le accuse di violenza sessuale consumatasi nell'autunno del 2024. Per il 27enne attaccante spagnolo, da tempo senza passaporto e a misure cautelari, si sarebbe complicata la posizione: "Non si tratta più di sospetti, ora si parla di indizi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rafa - aggrava

Rafa Mir sempre più nei guai: i dettagli della denuncia a suo carico per violenza sessuale - Rafa Mir, attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, è in libertà provvisoria con misure cautelari a causa di un'indagine in corso sul suo conto per violenza sessuale. Scrive tuttomercatoweb.com

Rafa Mir arrestato per violenza sessuale su due donne/ Valencia: “Collaboreremo con la giustizia” - Il calciatore Rafa Mir è stato arrestato in Spagna con l’accusa di violenza sessuale su due donne: a rivelarlo è Cadena Ser, secondo cui i membri della Guardia Civil hanno fermato l’attaccante del ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rafa Mir Aggrava Sua