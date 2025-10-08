Rafa Mir si aggrava la sua posizione dopo le accuse di violenza sessuale | Non sospetti ma indizi

Rafa Mir dovrà rispondere alle domande degli inquirenti per le accuse di violenza sessuale consumatasi nell'autunno del 2024. Per il 27enne attaccante spagnolo, da tempo senza passaporto e a misure cautelari, si sarebbe complicata la posizione: "Non si tratta più di sospetti, ora si parla di indizi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rafa Mir sempre più nei guai: i dettagli della denuncia a suo carico per violenza sessuale - Rafa Mir, attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, è in libertà provvisoria con misure cautelari a causa di un'indagine in corso sul suo conto per violenza sessuale. Scrive tuttomercatoweb.com

Rafa Mir arrestato per violenza sessuale su due donne/ Valencia: “Collaboreremo con la giustizia” - Il calciatore Rafa Mir è stato arrestato in Spagna con l’accusa di violenza sessuale su due donne: a rivelarlo è Cadena Ser, secondo cui i membri della Guardia Civil hanno fermato l’attaccante del ... Come scrive ilsussidiario.net