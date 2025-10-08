Radio Tax – Guide fiscali il fisco raccontato in parole semplici
Il format, ispirandosi al mondo radiofonico, propone episodi brevi, chiari e immediati, con l’obiettivo di fornire informazioni essenziali sui temi fiscali più comuni. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Le domande alle guide alpine sono cambiate e riflettono nuovi modi di frequentare la montagna > Qui l'articolo: https://tinyurl.com/yfbpfsk6 Con Cristian Ferrari, presidente della SAT Società Alpinisti Tridentini, nell'ultima puntata del programma radiofonico "Le - facebook.com Vai su Facebook
'Radio Tax': il fisco spiegato in modo chiaro nel nuovo podcast dell’Agenzia delle Entrate - Radio Tax è il video podcast sulle guide fiscali dell'Agenzia delle Entrate destinato ai canali social. ateneoweb.com scrive