Si è conclusa da pochi minuti la trasmissione su Radio Onda Verde, ora riascoltabile, che ha visto protagonisti diversi volti della radio italiana e internazionale. Stamani alle 05:40, ora di Roma, corrispondente al pomeriggio australiano e alla notte newyorkese, Antonio Nesci è intervenuto su Radio Italia Uno Adelaide, ospite di Angela e Cosimo Cutri, dialogando con Attilio Carbone di WGBB New York. Durante la trasmissione si è parlato di esordi e di musica, con ricordi condivisi di incontri con grandi della musica italiana e internazionale, tra cui Claudio Villa. Cosimo Cutri ha raccontato con emozione di custodire gelosamente un paio di occhiali da sole donati da Villa, veri e propri cimeli di un artista senza tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Radio, musica e ricordi: un incontro internazionale tra voci italiane