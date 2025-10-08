Si è parlato molto della diatriba a distanza tra Adrien Rabiot e Luigi De Siervo, interviene Emiliano Viviano in live a TvPlay e spiazza tutti. Le parole dell’ex portiere fanno rumore e come sempre dimostrano l’onestà intellettuale del ragazzo. (TvPlay.it) Ma partiamo dal principio, il centrocampista francese del Milan si era espresso sul fatto che Milan-Como a febbraio si giocherà in Australia, specificando a Le Figaro: “ Milan-Como in Australia? È totalmente assurdo. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, cose che ci superano. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Rabiot vs De Siervo, interviene Viviano in live: le parole che non ti aspetti