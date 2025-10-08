Rabiot | Spero di vincere titoli al Milan Voglio lasciare il mio segno
L'impatto di Adrien Rabiot al Milan è stato molto positivo. Sta portando la sua mentalità vincente, il suo obiettivo è vincere titoli in questa avventura in rossonero. Lo ha dichiarato a 'Le Figaro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Rabiot su Modric: “Spero di poter fare cose grandi con lui”
Rabiot: “Al Milan sono felice e spero sia una grande stagione. Scudetto? Dico…”
Rabiot: “Clean sheet? E’ solo l’inizio. Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi”
