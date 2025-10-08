Rabiot senza filtri | Alla Juve anni importanti per la mia carriera Oggi hanno qualità ma non ancora l’alchimia da scudetto Allegri mi ha voluto al Milan

Rabiot senza filtri: «Alla Juve anni importanti per la mia carriera». Le parole del centrocampista del Milan con un passato importante in bianconero. Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’attuale giocatore del Milan, ex faro del centrocampo della Juve. JUVE E SCELTA MILAN – « Dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

