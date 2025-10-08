Rabiot senza filtri | Alla Juve anni importanti per la mia carriera Oggi hanno qualità ma non ancora l’alchimia da scudetto Allegri mi ha voluto al Milan

Rabiot senza filtri: «Alla Juve anni importanti per la mia carriera». Le parole del centrocampista del Milan con un passato importante in bianconero. Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista a  La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’attuale giocatore del Milan, ex faro del centrocampo della Juve. JUVE E SCELTA MILAN – « Dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rabiot senza filtri juveRabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: «È completamente folle». Poi elogia così il calcio italiano e sulla Juve… Tutte le dichiarazioni - Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve L’ex centrocampista della Juve, adesso al Milan, Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro. Come scrive msn.com

Rabiot senza filtri: "Folle giocare Milan-Como in Australia" - Intervistato lungamente ai microfoni de Le Figaro , Adrien Rabiot ha parlato del suo ritorno in Italia e detto la sua senza filtri sull'impegno extra- Scrive fantacalcio.it

