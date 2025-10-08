Rabiot | Scudetto si può fare Leao? Sarebbe un peccato se rimanesse solo un potenziale grande giocatore

Il centrocampista rossonero si racconta dal ritiro della Francia: "Magari Rafa non ha la volontà o la passione di Modric, ma deve chiedersi cosa vuole perché a 26 anni non sei più giovane. Io vicino al Diavolo già lo scorso anno: Ibra mi ha chiesto perché non se ne fece nulla". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabiot: "Scudetto, si può fare. Leao? Sarebbe un peccato se rimanesse solo un potenziale grande giocatore"

In questa notizia si parla di: rabiot - scudetto

Rabiot, sacrificio economico per il Milan: bonus legati a Coppa e Scudetto

Milan, Rabiot: “Ho preferito essere qui piuttosto che giocare in Champions. Scudetto? Voglio vincerlo. E fare almeno 10 gol”

Milan, Rabiot si presenta: “Grande feeling con Allegri, voglio vincere lo Scudetto”

Carnevale: “Napoli e Milan si giocheranno lo scudetto. Sono rimasto stordito da Modric e Rabiot…” - X Vai su X

Quello che mi piace di questo Milan, è la voglia di vincere le partite, cosa che neanche nell'anno dello scudetto c'era... ? #Rabiot: «Siamo delusi perché dovevamo vincere, sono arrabbiato. Sono due punti persi. Vincere in casa della Juve sare - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Rabiot: “Sfida scudetto con il Napoli? No, è ancora presto. Allegri è forte e bravo a fare gruppo” - Adrien Rabiot, centrocampista francese, arrivato quest'estate al Milan dal Marsiglia, ha parlato oggi durante la sua presentazione ufficiale. Come scrive ilnapolionline.com

Rabiot: “Con il Napoli non è una partita scudetto” - È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il ... Scrive napolitoday.it