Rabiot: «Per il Milan ho rinunciato alla Champions. Leao non ha tempo da perdere. Allegri vuole dimostrare a tutti che.». Le parole del francese Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni del centrocampista del Milan. SCELTA MILAN – «E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan.

Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe

Rabiot al Milan, tra ambizione e leadership e boccia la Juve: «Con Allegri e Maignan per riportare i rossoneri al vertice, la Juve ha qualità ma manca alchimia» - Rabiot al Milan, tra ambizione e leadership e boccia la Juve: «Con Allegri e Maignan per riportare i rossoneri al vertice, la Juve ha qualità ma manca alchimia» Adrien ... Segnala tuttojuve.com