Rabiot | Per il Milan ho rinunciato alla Champions Leao non ha tempo da perdere Allegri vuole dimostrare a tutti che…

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot: «Per il Milan ho rinunciato alla Champions. Leao non ha tempo da perdere. Allegri vuole dimostrare a tutti che.». Le parole del francese Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni del centrocampista del Milan. SCELTA MILAN – «E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rabiot per il milan ho rinunciato alla champions leao non ha tempo da perdere allegri vuole dimostrare a tutti che8230

© Calcionews24.com - Rabiot: «Per il Milan ho rinunciato alla Champions. Leao non ha tempo da perdere. Allegri vuole dimostrare a tutti che…»

In questa notizia si parla di: rabiot - milan

Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe

rabiot milan ho rinunciatoRabiot: «Per il Milan ho rinunciato alla Champions. Leao non ha tempo da perdere. Allegri vuole dimostrare a tutti che…» - Le parole del francese Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Lo riporta calcionews24.com

rabiot milan ho rinunciatoRabiot al Milan, tra ambizione e leadership e boccia la Juve: «Con Allegri e Maignan per riportare i rossoneri al vertice, la Juve ha qualità ma manca alchimia» - Rabiot al Milan, tra ambizione e leadership e boccia la Juve: «Con Allegri e Maignan per riportare i rossoneri al vertice, la Juve ha qualità ma manca alchimia» Adrien ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Milan Ho Rinunciato