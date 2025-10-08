Rabiot | Mi sento nelle miglior forma della mia carriera

Parlando a 'Le Figaro' dei prossimi Mondiali e di quelli del 2030 Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, probabilmente la migliore della sua intera carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot sento miglior formaRabiot duro: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Quando vedo Modric resto senza parole" - L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ... Si legge su msn.com

rabiot sento miglior formaRabiot: “L’Italia vive di calcio, voglio lasciare il mio segno al Milan” - Adrien Rabiot si racconta in un’intervista a Le Figaro: la nuova vita al Milan, il mondiale, le ambizioni rossonere e l’ammirazione per Modric ... Riporta msn.com

