Rabiot | Mi sento nelle miglior forma della mia carriera
Parlando a 'Le Figaro' dei prossimi Mondiali e di quelli del 2030 Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, probabilmente la migliore della sua intera carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? Le parole di Adrien #Rabiot a #Sky nel pre partita di #UdineseMilan: "Ho fatto una buona settimana e una buona partita, non sono ancora al 100% ma mi sento bene anche di testa". "Questa gara è la più importante perché è la prima di quattro prima
Rabiot si è espresso senza filtri nella decisione di giocare Milan-Como in Australia Le parole del centrocampista francese.
Rabiot duro: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Quando vedo Modric resto senza parole" - L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ...
Rabiot: "L'Italia vive di calcio, voglio lasciare il mio segno al Milan" - Adrien Rabiot si racconta in un'intervista a Le Figaro: la nuova vita al Milan, il mondiale, le ambizioni rossonere e l'ammirazione per Modric ...