Rabiot | Leao non sei più giovane non c’è tempo da perdere Lotteremo per lo Scudetto
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando di tanti argomenti interessanti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: rabiot - leao
Milan, Allegri prepara il Bologna: Leao rientra da titolare, Rabiot scalpita per spazio
Top News Milan: ecco come sta Leao. Allegri aspetta Rabiot. Sul mercato …
Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao
Rabiot: "Scudetto, si può fare. Leao? Sarebbe un peccato se rimanesse solo un potenziale grande giocatore" - X Vai su X
Pagelle Milan: Modric genio e sostanza, Leao manca di cattiveria. Rabiot e Allegri… - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Rabiot: "Sono due punti persi, abbiamo rimpianti stasera" - Il Milan rallenta la sua corsa, dopo quattro vittorie di fila in campionato arriva il pareggio per 0- Si legge su msn.com
Leao, è pronta la prima Allegrata: alternativa Nkunku e Rabiot intoccabile - Adesso Max e i suoi collaboratori dovranno lavorare sodo, in primis sulla carta, per capire come combinare gli elementi a disposizione. Si legge su tuttosport.com