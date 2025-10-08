Rabiot | Leao non sei più giovane non c’è tempo da perdere Lotteremo per lo Scudetto

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando di tanti argomenti interessanti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Leao non sei più giovane, non c’è tempo da perdere. Lotteremo per lo Scudetto”

In questa notizia si parla di: rabiot - leao

Milan, Allegri prepara il Bologna: Leao rientra da titolare, Rabiot scalpita per spazio

Top News Milan: ecco come sta Leao. Allegri aspetta Rabiot. Sul mercato …

Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao

Rabiot: "Scudetto, si può fare. Leao? Sarebbe un peccato se rimanesse solo un potenziale grande giocatore" - X Vai su X

Pagelle Milan: Modric genio e sostanza, Leao manca di cattiveria. Rabiot e Allegri… - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Rabiot: "Sono due punti persi, abbiamo rimpianti stasera" - Il Milan rallenta la sua corsa, dopo quattro vittorie di fila in campionato arriva il pareggio per 0- Si legge su msn.com

Leao, è pronta la prima Allegrata: alternativa Nkunku e Rabiot intoccabile - Adesso Max e i suoi collaboratori dovranno lavorare sodo, in primis sulla carta, per capire come combinare gli elementi a disposizione. Si legge su tuttosport.com