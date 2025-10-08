Rabiot | Leao? A 26 anni non si è più giovani Magari non la volontà o la passione di un Modric Il Napoli è la più forte
Rabiot: «Leao? A 26 anni non si è più giovani. Magari non la volontà o la passione di un Modric» Rabiot intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla anche di Leao. Cosa manca invece a Leao per imporsi definitivamente? «So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
