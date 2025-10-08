Rabiot | Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle poi si parla della salute dei calciatori
In un’intervista concessa a “Le Figaro”, Adrien Rabiot si è soffermato sulla decisione di far disputare a Perth, in Australia, la sfida di Serie A tra il Milan e il Como. Il centrocampista rossonero non sembrerebbe affatto entusiasta – eufemismo – delle novità. Milan-Como a Perth, il parere di Rabiot. «È completamente folle», ha detto Rabiot a Le Figaro. «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità, ma tutto questo è al di fuori del nostro controllo. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
