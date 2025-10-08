Rabiot e Allegri attaccano Leao | sarà una strategia per recuperare il portoghese?
Rabiot e Allegri hanno attaccato in modi diversi Leao. Secondo il nostro Stefano Bressi si tratta di una strategia per rimetterlo al centro del Milan. Come si gestisce Leao? Probabilmente Allegri si sta facendo da tempo questa domanda. E se il suo attacco e quello di Rabiot fossero parte di una strategia?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: "devi dare di più sennò resti fuori" - Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già messo le cose in chiaro con Rafael Leao: "se non svolta, sta fuori".
Allegri attacca Leao al termine di Juventus-Milan. Il portoghese chiamato a reagire