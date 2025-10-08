Rabiot critico su Milan Como in Australia la Lega Serie A replica | Come tutti i calciatori si dimentica che è pagato milioni per giocare Dovrebbe…

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot, centrocampista del Milan ed ex Juve, ha criticato la scelta di giocare in Australia la gara col Como: arriva la replica della Lega Serie A. La polemica innescata dal centrocampista del Milan, ed ex Juventus, Adrien Rabiot sulla trasferta australiana contro il Como ha trovato una risposta dura e immediata da parte dei vertici della Lega Serie A. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, è intervenuto a margine dell’assemblea svoltasi allo stadio Olimpico, replicando in modo diretto allo sfogo del giocatore francese che aveva definito «folle» la scelta di far disputare la partita in Australia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rabiot critico su milan como in australia la lega serie a replica come tutti i calciatori si dimentica che 232 pagato milioni per giocare dovrebbe8230

© Juventusnews24.com - Rabiot critico su Milan Como in Australia, la Lega Serie A replica: «Come tutti i calciatori si dimentica che è pagato milioni per giocare. Dovrebbe…»

In questa notizia si parla di: rabiot - critico

rabiot critico milan como“Sacrificio che si può fare”: De Siervo zittisce Rabiot su Milan-Como in Australia - Como in Australia è diventata un caso, con l’AD Luigi De Siervo che risponde per le rime alle critiche di Adrien Rabiot, il quale aveva ... generationsport.it scrive

rabiot critico milan comoRabiot contro Milan-Como in Australia, arriva la dura risposta: “È pagato per giocare” - Como in Australia, in questi minuti è arrivata la risposta ufficiale dalla Serie A ... Si legge su milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Critico Milan Como