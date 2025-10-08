Rabiot critico su Milan Como in Australia la Lega Serie A replica | Come tutti i calciatori si dimentica che è pagato milioni per giocare Dovrebbe…

Rabiot, centrocampista del Milan ed ex Juve, ha criticato la scelta di giocare in Australia la gara col Como: arriva la replica della Lega Serie A. La polemica innescata dal centrocampista del Milan, ed ex Juventus, Adrien Rabiot sulla trasferta australiana contro il Como ha trovato una risposta dura e immediata da parte dei vertici della Lega Serie A. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, è intervenuto a margine dell’assemblea svoltasi allo stadio Olimpico, replicando in modo diretto allo sfogo del giocatore francese che aveva definito «folle» la scelta di far disputare la partita in Australia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

