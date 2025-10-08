Rabiot carico | Scudetto? La favorita è l’Inter per questo motivo Derby? Fa parte di quel tipo di partite…

Inter News 24 Rabiot intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa scudetto e del derby, puntando in alto l’asticella degli obiettivi rossoneri. In una nuova intervista per la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato, tra le altre cose, della corsa scudetto e della voglia di giocare il derby contro l’ Inter a San Siro. CORSA SCUDETTO – « Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rabiot carico: «Scudetto? La favorita è l’Inter per questo motivo. Derby? Fa parte di quel tipo di partite…»

