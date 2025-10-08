Rabiot ammette | Italia assente ai Mondiali? Un’avversaria in meno ma un peccato per il calcio Anche se…

Inter News 24 Rabiot con sincerità nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport rivela il suo pensiero sull’eventuale non qualificazione al Mondiale dell’Italia. Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per esprimere la sua opinione sull’assenza della Nazionale italiana dai prossimi Mondiali. Il francese ha sottolineato come la mancata qualificazione rappresenti una perdita per il calcio e per la passione dei tifosi italiani, pur riconoscendo la qualità dei giocatori azzurri. Nell’intervista Rabiot ha anche analizzato le possibili cause della crisi azzurra, citando sia la mancanza di continuità tecnica che fattori psicologici legati alle pressioni e ai dubbi generati dai recenti insuccessi. 🔗 Leggi su Internews24.com

