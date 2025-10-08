Rabiot | Allegri è un vincente Non credo cerchi rivincite

La Gazzetta dello Sport propone oggi una lunga intervista ad Adrien Rabiot, tornato in Italia al Milan con Max Allegri Chi lotta per lo scudetto? «Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions. Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l’abbiamo celebrarlo degnamente a causa del Covid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rabiot: «Allegri è un vincente. Non credo cerchi rivincite»

