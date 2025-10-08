Montepulciano, 8 ottobre 2025 – Tutto è iniziato dalla denuncia del padre, quando il ragazzo si era allontanato nel dicembre 2024. L’uomo, preoccupato, si rivolse ai carabinieri della stazione di Montepulciano che, due ore dopo, rintracciarono il 15enne mentre vagava nella periferia del paese, sembra lungo la strada che conduce a Pienza. Notevole la sorpresa scoprendo che lo studente non solo aveva con sè un coltello a scatto ma manifestava simpatie per il terrorismo islamico. Fu allora che gli venne sequestrato il cellulare delegando l’analisi alla digos di Firenze. Scavando nel telefono del tunisino è emerso che non solo era attratto dalla jihad ma aveva anche prestato giuramento, cercando di arruolare altre persone alla causa dei fratelli musulmani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Quindicenne attratto dalla jihad. Nel video minaccia in nome di Allah gravi azioni contro i 'miscredenti'