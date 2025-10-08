Qui partono le denunce Alberto Matano succede tutto in diretta | pubblico a bocca aperta

8 ott 2025

Nella puntata del 7 ottobre di La Vita in Diretta, Alberto Matano ha sorpreso il pubblico con un momento destinato a far discutere. Il conduttore del talk di Rai 1 ha infatti raccontato di aver ricevuto una diffida da parte di una giovane donna già al centro dell’attenzione mediatica: Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi. La ragazza, nei giorni precedenti, aveva espresso alla stampa forti perplessità riguardo al presunto imminente matrimonio del padre, dichiarando: “Mio padre ha molti beni, a me non interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti della situazione in cui è”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

