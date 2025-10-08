Qui partono le denunce Alberto Matano succede tutto in diretta | pubblico a bocca aperta
Nella puntata del 7 ottobre di La Vita in Diretta, Alberto Matano ha sorpreso il pubblico con un momento destinato a far discutere. Il conduttore del talk di Rai 1 ha infatti raccontato di aver ricevuto una diffida da parte di una giovane donna già al centro dell’attenzione mediatica: Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi. La ragazza, nei giorni precedenti, aveva espresso alla stampa forti perplessità riguardo al presunto imminente matrimonio del padre, dichiarando: “Mio padre ha molti beni, a me non interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti della situazione in cui è”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: partono - denunce
Caso Bova-Ceretti, decisione shock di Raoul: partono le denunce a Corona, Ryanair, TikTok e Napoli
Concorso Dirigenti, partono le denunce, “opacità nelle procedure e anonimato”. Interviene la Palumbo: “verificheremo l’evolversi della situazione”
De Martino, spopola sul web un video privato con la compagna: partono denunce
la Repubblica. . Mentre partono i colloqui sul piano di pace Trump a Sharm el Sheikh, in Egitto, l'Idf non dà tregua alla Striscia. Bombardamenti pesanti al sud come pure in piena città, a Gaza City #gazacity #gaza - facebook.com Vai su Facebook
Caso Sgarbi, arriva la diffida per Matano. La replica durissima a La Vita In Diretta - Il conduttore di Rai Uno, durante la puntata del 7 ottobre, ha spiegato cos’è accaduto con Evelina Sgarbi ... Si legge su today.it
Gianluigi Nuzzi attacca Alberto Matano in diretta: “C’è chi si occupa di piccioni ed escrementi” - Nella puntata dell’8 settembre di Dentro La Notizia, parlando del caso di Chiara Poggi, il conduttore ha detto: “C’è chi si ... Segnala fanpage.it