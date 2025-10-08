Questo video non mostra Polizia e Carabinieri sfilare per la Palestina o per la Flotilla

A partire dal 3 ottobre 2025, circola un video che mostrerebbe la Polizia (e dicono anche i Carabinieri) sfilare per le strade di Milano, associando tale gesto alle recenti manifestazioni pro Palestina e a sostegno della Flotilla. In realtà, la scena ripresa riguarda tutt’altro evento e anno. Per chi ha fretta. La clip è stata pubblicata su TikTok nel 2021 dall’account @darkengels.official.. Non ha alcun legame con le manifestazioni del 2025.. Analisi. Il video viene condiviso citando la Flotilla: Milano, la polizia e i carabinieri sfilano con i manifestanti. Quando diranno che la Flotilla se l’è andata a cercare, ricordatevi che sono quelli che dicono lo stesso delle ragazze con la minigonna. 🔗 Leggi su Open.online