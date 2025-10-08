Questionario SNV 2025 28 | dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) entra nella nuova triennalità 2025-2028 con l’attivazione dei Questionari scuola e Questionari docente. Si tratta di strumenti fondamentali per raccogliere, rispettivamente, i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche e le percezioni dei docenti su processi, risultati educativi e organizzazione interna. L'articolo Questionario SNV 202528: dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it