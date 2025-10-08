Questionario SNV 2025 28 | dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione
Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) entra nella nuova triennalità 2025-2028 con l’attivazione dei Questionari scuola e Questionari docente. Si tratta di strumenti fondamentali per raccogliere, rispettivamente, i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche e le percezioni dei docenti su processi, risultati educativi e organizzazione interna. L'articolo Questionario SNV 202528: dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
SNV – Questionario scuola e Questionario docente, riapertura straordinaria (fino al 10 ottobre) della funzione per la comunicazione dei destinatari. NOTA
Questionario docente RAV 2025/28: compilazione entro il 30 settembre. A chi si rivolge, 15 minuti per rispondere. Ecco il FORMAT - Con una nota del 16 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato una proroga per la somministrazione del Questionario ... Riporta orizzontescuola.it
Questionario docente RAV 2025/28, riapertura straordinaria (fino al 10 ottobre) della funzione per la comunicazione dei docenti destinatari. NOTA - 2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota indirizzata ai dirigenti scolast ... Scrive orizzontescuola.it