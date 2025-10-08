Questionario anonimo ai dipendenti Atm la maggioranza abbandona l' aula

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I consiglieri di maggioranza abbandonano l’aula per non votare la mozione del consigliere Carbone sulla distribuzione di un questionario anonimo ai dipendenti di Atm sulla soddisfazione lavorativa. Anche quest’oggi pagina da dimenticare in Consiglio Comunale” commenta a caldo Dario Carbone di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: questionario - anonimo

Il Csi lancia un questionario anonimo contro il bullismo per ascoltare e sostenere gli studenti

Il Csi Arezzo lancia un questionario anonimo contro il bullismo

Il CSI Arezzo contro il bullismo: al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti

Qualità del lavoro in corsia questionario tra i dipendenti - Il sondaggio, anonimo, promosso da Regione Lombardia, è stato adottato da Asst e Ats Pavia , ed è in atto nelle strutture ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Decimomannu, un questionario per valutare servizi e dipendenti del Comune - L’amministrazione comunale incentiva il sistema di comunicazione di tipo bidirezionale ente- Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Questionario Anonimo Dipendenti Atm