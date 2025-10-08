Queste foto non mostrano delle spose bambine a Gaza

Circolano due foto dove vengono ritratti diversi uomini in abiti da sposo che camminano accanto a bambine vestite in bianco. Secondo la narrazione che accompagna le immagini, queste sarebbero la prova di un matrimonio di massa tra uomini adulti e spose bambine nella Striscia di Gaza. In realtà, quelle foto raccontano tutt’altro. Per chi ha fretta. Le foto riguardano un matrimonio di massa avvenuto a Gaza nel 2009.. Le bambine nelle foto non sono le spose, ma le damigelle.. La falsa narrazione sulle due foto circola da anni.. Analisi. Le immagini sono tornate a circolare con la vecchia narrazione: Spose bambine a Gaza . 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mostrano - spose

Collection Privé @lesposedigiulio_gaudiosi . Ci sono abiti che non si mostrano. Si scoprono… Nella Collection Privé firmata Annarita Gaudiosi, tutto è silenzio, attesa, magia. Una collezione esclusiva, presente solo in atelier, pensata per le spose che desi - facebook.com Vai su Facebook

La bufala delle “spose bambine di Hamas” riciclata ai tempi di Gaza - Mentre il mondo si interroga sul dramma umano che si consuma in questi mesi in una Gaza ormai del tutto ... Lo riporta bufale.net

Spose bambine: Russell (Unicef), “il mondo è sommerso da crisi che stanno distruggendo le speranze soprattutto delle ragazze” - “Il mondo è sommerso da crisi su crisi che stanno distruggendo le speranze e i sogni dei bambini vulnerabili, soprattutto delle ragazze che dovrebbero essere studentesse, non spose”: lo ha dichiarato ... agensir.it scrive