Questa zona del corpo può mostrare lassità per sbalzi di peso stile di vita sedentarietà Ma esistono esercizi giusti prodotti cosmetici e protocolli estetici mirati

L 'i nterno coscia può facilmente perdere tonicità, e lo si può notare sia in moviento, sia da sedute. L' interno coscia poco tonico, inoltre, non è correlato necessariamente ad età o peso. La buona notizia è che ci sono diverse strategie mirate di cura. Con un approccio che combina esercizi mirati, cosmetici adeguati e interventi medico estetici, è possibile migliorare visibilmente l'aspetto della pelle dell'interno coscia. Un esperto ci guida fra le diverse soluzioni. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa X Interno coscia flaccido: ecco le vere cause. L'interno coscia che appare flaccido può avere più cause.

