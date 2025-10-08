Questa volta sarà diverso

Quante volte diciamo: “”. E quante volte, ancora, ce ne convinciamo. Ma c’è solo una cosa che fa la differenza: le volte in cui è stato davvero diverso, e le volte in cui, alla fine, non lo è stato. E’ sul perimetro di questo fatidico ago della bilancia che si muovono i racconti di Marta Jiménez Serrano, nel suo ultimo libro " ": sono quindici storie ambientate a Madrid che raccontano le relazioni del nostro tempo, dove il filo rosso che le unisce è l’esperienza di paura e meraviglia dell’amore. Si parte da Marcelo ed Eloísa, che devono darci un taglio con il fumo, ma anche con la loro relazione e il lettore sa che sono destinati a lasciarsi sin dall’inizio della loro storia: nessuna speranza, nessuna illusione, l’inizio ha già in sé la fine e così Jiménez Serrano attraversa tutti i precisi momenti che portano al crollo del loro castello di carta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

