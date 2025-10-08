Questa sera su Rai 2 la quarta e ultima puntata della serie francese con protagoniste 3 sorelle ladre per amore

F inale di stagione al cardiopalma per la serie Occhi di gatto, l’ultima puntata va in onda stasera 8 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Alexia, Tamara e Sylia, scoprono il mistero dietro la morte del padre e le reali intenzioni della loro madrina Helene. Quentin capisce chi si nasconde dietro alle ladre più famose di Francia. Tutti gli 8 episodi sono disponibili anche su Raiplay. Da South Park a Sailor Moon: 15 cartoni animati indimenticabili degli Anni 90 X Leggi anche › Una scoperta sorprendente per le sorelle Chamade: su Rai 2 la terza puntata di “Occhi di Gatto” Occhi di gatto: anticipazioni ultima puntata serie su Rai 2 stasera 8 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Questa sera su Rai 2 la quarta e ultima puntata della serie francese con protagoniste 3 sorelle ladre per amore

