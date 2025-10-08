Quell’Italia stanca della politica urlata e alla ricerca di un centro moderato

Di cosa parliamo quando parliamo di centro? Parliamo, in poche parole, dell’antidoto al radicalismo, a destra e a sinistra, nel tempo – degli opposti estremismi. Infatti, il centro, o per meglio dire i centri, sono per il momento minoritari, sovrastati dall’eccitazione dei Roberto Vannacci, Matteo Salvini e Ignazio La Russa da una parte, e dal populismo dei Giuseppe Conte, Maurizio Landini e giovani del Nazareno dall’altra. Le mitiche piazze, in un certo senso, raccolgono e rilanciano il populismo di sinistra, pur senza portargli voti, perché alla fine si tratta dello stesso girotondo di sempre, e anzi, sarà certo un caso, ma dopo le grandi manifestazioni pro-Pal, la destra ha vinto nelle Marche e in Calabria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

