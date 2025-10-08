Quelle oasi da tutelare | Va eliminata la caccia e stop ai disturbi sonori

Il promontorio del Conero, nell’Anconetano, e quello del San Bartolo, nel Pesarese, sono dei punti strategici nei percorsi di migrazione degli uccelli. I due promontori, unici lungo la costa adriatica per le loro caratteristiche, sono una specie di "autogrill per i migratori", luoghi dove l’ avifauna può sostare e riposare – grazie anche alla presenza di cibo – durante i tragitti lunghi migliaia di chilometri dal nord dell’Europa fino all’Africa, dall’est e dai Balcani. Un fenomeno importante e allo stesso tempo fragile, noto a naturalisti e ornitologi e molto meno conosciuto dai più, che tuttavia merita attenzione e tutela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

