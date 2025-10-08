Quelle oasi da tutelare | Va eliminata la caccia e stop ai disturbi sonori
Il promontorio del Conero, nell’Anconetano, e quello del San Bartolo, nel Pesarese, sono dei punti strategici nei percorsi di migrazione degli uccelli. I due promontori, unici lungo la costa adriatica per le loro caratteristiche, sono una specie di "autogrill per i migratori", luoghi dove l’ avifauna può sostare e riposare – grazie anche alla presenza di cibo – durante i tragitti lunghi migliaia di chilometri dal nord dell’Europa fino all’Africa, dall’est e dai Balcani. Un fenomeno importante e allo stesso tempo fragile, noto a naturalisti e ornitologi e molto meno conosciuto dai più, che tuttavia merita attenzione e tutela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
È proprio per questo che dobbiamo tutelare il suolo e investire nelle aree siccitose trasformandole in oasi verdi. #SaveSoil - X Vai su X
Oggi inizia la FSC® Forest Week 2025 che ci ricorda che tutelare i boschi significa proteggere il futuro. Con il progetto Zegna Forest, l’Oasi Zegna custodisce oltre 500.000 alberi che da più di un secolo raccontano una storia di visione e rispetto per la natura - facebook.com Vai su Facebook
Quelle oasi da tutelare: "Va eliminata la caccia e stop ai disturbi sonori" - L’ornitologo Premuda: parapendio, droni e moto impauriscono l’avifauna "Servono controlli e interventi per preservare i luoghi di nidificazione" . Riporta msn.com
"Giusta la caccia ai cinghiali nell’Oasi di Montebello" - Continuerà a dar battaglia il comitato per tutelare l’Oasi di Montebello, nonostante la Regione abbia deciso di non interrompere la caccia ai cinghiali al suo interno. ilrestodelcarlino.it scrive