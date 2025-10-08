Quel cane è troppo aggressivo ma l'avvertimento viene ignorato | bimbo di 6 mesi sbranato e ucciso

Il terribile incidente è avvenuto nello Stato USA dell'Ohio un anno fa. Ora si è aperto il processo nei confronti del padre della giovanissima vittima e della sua compagna. L'uomo, Blake Bates, rischia tre anni di carcere per omicidio colposo. Il loro cane, Kilo (poi abbattuto), aveva già attaccato un cane del quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

