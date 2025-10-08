Quei figli dell' élite all' evento da salotto

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma queste folle che protestano chi rappresentano? I deboli del mondo? Le masse impoverite e depredate dalla globalizzazione? O le vittime dei 56 conflitti attivi - dal Sudan al Congo e all'Afghanistan-, che non hanno ancora imparato a risparmiare i bambini? Già, perché sembra che esista solo Gaza. Perché è a favore di telecamere? E chi ce la mette? Ma davvero l'opinione pubblica occidentale è diventata così matura e illuminata da poter prendere di petto e risolvere la questione palestinese con tutte le sue contraddizioni? Peraltro, tornando anche indietro di decenni e rivangando sul diritto della Nazione d'Israele di esistere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quei figli dell 233lite all evento da salotto

© Ilgiornale.it - Quei figli dell'élite all'evento da salotto

In questa notizia si parla di: quei - figli

Il mistero di Ilaria Dentella, la madre di due figli trovata morta in Messico: le ombre in Valtellina e quei “tour truffa”

“Sposati, fidanzati e con figli…”. Tradimenti choc in Italia, la vip incastra quei famosi

Cerca Video su questo argomento: Quei Figli 233lite Evento