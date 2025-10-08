Ma queste folle che protestano chi rappresentano? I deboli del mondo? Le masse impoverite e depredate dalla globalizzazione? O le vittime dei 56 conflitti attivi - dal Sudan al Congo e all'Afghanistan-, che non hanno ancora imparato a risparmiare i bambini? Già, perché sembra che esista solo Gaza. Perché è a favore di telecamere? E chi ce la mette? Ma davvero l'opinione pubblica occidentale è diventata così matura e illuminata da poter prendere di petto e risolvere la questione palestinese con tutte le sue contraddizioni? Peraltro, tornando anche indietro di decenni e rivangando sul diritto della Nazione d'Israele di esistere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quei figli dell'élite all'evento da salotto