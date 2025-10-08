Quattro partite per capire dove andiamo Pirozzi fissa la road map della Lucchese

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Pirozzi ha fissato un primo "step", dopo il prossimo "poker" di partite, per capire meglio che tipo di campionato potrà disputare la Lucchese. "Quattro partite, 8 punti sono, al momento, una buona media anche se potevamo fare meglio – questo il pensiero del mister rossonero – due punti a partita vanno bene, compreso il pari contro un Real Forte, che è senza dubbio una buona squadra, anche se oggettivamente dobbiamo finalizzare meglio. Al termine delle prossime quattro gare, tutte molto impegnative, avremo un quadro più chiaro su quello che potremo fare in prospettiva futura con la speranza di poter recuperare anche Piazze e Picchi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

quattro partite per capire dove andiamo pirozzi fissa la road map della lucchese

© Lanazione.it - "Quattro partite per capire dove andiamo". Pirozzi fissa la road map della Lucchese

In questa notizia si parla di: quattro - partite

Rbr, inizio stagione in salita. Quattro viaggi in sei partite

Pronostico Basilea-Copenaghen: nessun gol subito in quattro partite

Grealish all’Everton è risorto dalle ceneri: quattro assist in due partite: «Mi ero disamorato, non mi divertivo più»

quattro partite capire andiamo"Quattro partite per capire dove andiamo". Pirozzi fissa la road map della Lucchese - Intanto la formazione rossonera ha mantenuto un buon ruolino di marcia conquistando otto punti in quattro gare giocate . Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Partite Capire Andiamo