Sergio Pirozzi ha fissato un primo "step", dopo il prossimo "poker" di partite, per capire meglio che tipo di campionato potrà disputare la Lucchese. "Quattro partite, 8 punti sono, al momento, una buona media anche se potevamo fare meglio – questo il pensiero del mister rossonero – due punti a partita vanno bene, compreso il pari contro un Real Forte, che è senza dubbio una buona squadra, anche se oggettivamente dobbiamo finalizzare meglio. Al termine delle prossime quattro gare, tutte molto impegnative, avremo un quadro più chiaro su quello che potremo fare in prospettiva futura con la speranza di poter recuperare anche Piazze e Picchi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Quattro partite per capire dove andiamo". Pirozzi fissa la road map della Lucchese